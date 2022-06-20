Испания

Данський форвард може змінити клуб цього літа.

Нападник Барселони Мартін Брайтвейт може продовжити кар'єру у французькій Лізі 1. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, у послугах 31-річного данця зацікавлений Марсель і наразі французький клуб оцінює трансфер футболіста.

Чинний контракт Мартіна з "блаугранас" розрахований до літа 2024 року.

Минулого сезону Брайтвейт провів чотири матчі, в яких забив два м'ячі і віддав одну результативну передачу.