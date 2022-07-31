Іспанія 31 липня 2022, 19:28 Барселона та Брайтвейт близькі до розірвання контракту 31-річний футболіст піде з каталонської команди. МАРТІН БРАЙТВЕЙТ, GETTY IMAGES 31 липня 2022, 19:28 Мартін Брайтвейт близький до відходу з Барселони, повідомляє Diario Sport. Клуб та представники данця близькі до домовленості про розірвання контракту. Є ймовірність, що угода буде розірвана завтра. 31-річний футболіст отримав багатомільйонну пропозицію від клубу із Саудівської Аравії. Брайтвейт всерйоз розглядає цей варіант. Раніше повідомлялось, що Брайтвейт може продовжити кар'єру у французькому Марселі. Люди Мартін Брайтвейт Команди Барселона Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте