Мартін Брайтвейт близький до відходу з Барселони, повідомляє Diario Sport.
Клуб та представники данця близькі до домовленості про розірвання контракту. Є ймовірність, що угода буде розірвана завтра.
31-річний футболіст отримав багатомільйонну пропозицію від клубу із Саудівської Аравії. Брайтвейт всерйоз розглядає цей варіант.
Раніше повідомлялось, що Брайтвейт може продовжити кар'єру у французькому Марселі.