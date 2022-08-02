Іспанія

Каталонці продовжують спроби посилити склад перед стартом нового сезону.

Портал Football Espana повідомляє, що Барселона знайшла альтернативу в разі невдачі з трансфером Маркоса Алонсо з Челсі.

Каталонці давненько пробують підписати Аспілікуету та Алонсо, але лондонський клуб, після невдачі із переходом Жюля Кунде з Севільї, розлютився на Барселону та наклав вето на перехід іспанських захисників.

Проте із їх співвітчизником все є дещо простіше. Хаві зацікавлений в переході Анхеліньо з Лейпцига, а екс-гравцеві ПСВ та Манчестер Сіті може стати затісно у Саксонії після переїзду туди Давіда Раума з Гоффенгайма.

"Червоні бики" відкриті для пропозицій по латералю. В разі оренди, а не повноцінної покупки, РБ буде наполягати на опції викупу по її закінченню.

Після від'їзду Юліана Нагельсманна у Баварію роль Анхеліньо у Лейпцигу помітно знизилася.

Минулої кампанії він провів 45 поєдинків за клуб, в яких набрав 3+13.