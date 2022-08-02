Сайт Football Espana повідомляє, що Міралем П'янич готовий на зниження зарплати задля того, щоб залишитись у Барселоні. 

Довгий час були розмови, що боснієць є одним з головних кандидатів на вихід з каталонського гіганта, але наразі ситуація дещо змінилася. 

Хаві узяв Міралема у американське турне Барселони та згідно з чутками задоволений поставою гравця у тренувальному процесі. 

Нагадаємо, що минулий сезон П'янич провів у оренді у Бешикташі. У 26 матчах він зробив чотири асисти та виграв суперкубок Туреччини із "орлами". 

 