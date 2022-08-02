Іспанія

Боснієць має намір залишитись у Каталонії.

Сайт Football Espana повідомляє, що Міралем П'янич готовий на зниження зарплати задля того, щоб залишитись у Барселоні.

Довгий час були розмови, що боснієць є одним з головних кандидатів на вихід з каталонського гіганта, але наразі ситуація дещо змінилася.

Хаві узяв Міралема у американське турне Барселони та згідно з чутками задоволений поставою гравця у тренувальному процесі.

Нагадаємо, що минулий сезон П'янич провів у оренді у Бешикташі. У 26 матчах він зробив чотири асисти та виграв суперкубок Туреччини із "орлами".