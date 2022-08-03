Організація не задовольнила прохання каталонців.
левандовські та рафінья, getty images
03 серпня 2022, 14:15
Після продажу певної частки телевізійних прав каталонська Барселона намагалась взяти кредит в одному з банків під заставу майбутнього доходу.
Втім, УЄФА відмовила "блаугранас" у такому проханні, повідомляє The Athletic. Справа в тому, що Барселона окрім майбутнього доходу від продажу ТВ-прав вказала також й дохід від виступів у Лізі чемпіонів.
Організація вважає, що немає жодних гарантій того, що каталонці будуть регулярно виступати у найпрестижнішому єврокубку.
Відзначимо, що Барселона цього літа витратила на новачків більше 100 млн євро.
Раніше повідомлялось, що каталонський клуб зацікавлений в Анхеліньо.