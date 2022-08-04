Іспанія

Функціонер хотів би повернути аргентинського футболіста до Каталонії.

Президент Барселони Жоан Лапорта мріє, що Ліонель Мессі повернеться до Барселони.

"Я відчуваю, що у моральному обов'язку перед ним як президент Барселони.

Хочу подарувати йому найкращий момент кар'єри. Або приємніший момент – перед кінцем кар'єри", — наводить слова Лапорти The New York Times.

Нагадаємо, що контракт Мессі з ПСЖ розрахований ще на один сезон із опцією продовження на рік.