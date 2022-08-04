Барселона має намір позбавити ігрових номерів тих, на кого не розраховує, повідомляє AS.

Каталонській команді терміново слід знизити зарплатну відомість на 160 мільйонів євро – з 560 до 400 млн.

Таку мету поставив економічний департамент клубу.

Барселона попередила гравців, які не бажають йти, про те, що їх позбавлять номерів, якщо вони залишаться в клубі.

Раніше повідомлялося, що Барселоні не вистачить активації трьох важелів для реєстрації всіх новачків. 