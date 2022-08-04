Каталонський клуб намагається тиснути на футболістів власної команди.
Барселона, Getty Images
04 серпня 2022, 16:59
Барселона має намір позбавити ігрових номерів тих, на кого не розраховує, повідомляє AS.
Каталонській команді терміново слід знизити зарплатну відомість на 160 мільйонів євро – з 560 до 400 млн.
Таку мету поставив економічний департамент клубу.
Барселона попередила гравців, які не бажають йти, про те, що їх позбавлять номерів, якщо вони залишаться в клубі.
Раніше повідомлялося, що Барселоні не вистачить активації трьох важелів для реєстрації всіх новачків.