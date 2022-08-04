Іспанія

Каталонський клуб намагається тиснути на футболістів власної команди.

Барселона має намір позбавити ігрових номерів тих, на кого не розраховує, повідомляє AS.

Каталонській команді терміново слід знизити зарплатну відомість на 160 мільйонів євро – з 560 до 400 млн.

Таку мету поставив економічний департамент клубу.

Барселона попередила гравців, які не бажають йти, про те, що їх позбавлять номерів, якщо вони залишаться в клубі.

Раніше повідомлялося, що Барселоні не вистачить активації трьох важелів для реєстрації всіх новачків.