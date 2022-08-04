"Павлини" внесли цікавий пункт до договору.
РАФІНЬЯ, GETTY IMAGES
04 серпня 2022, 17:25
Барселона хотіла заплатити Лідсу за Рафінью лише після його реєстрації, повідомляє Athletic.
Також каталонський клуб запропонував операцію оформити взимку — саме тоді "синьо-гранатові" збиралися заплатити за бразильця.
Однак Лідс не ухвалив цей варіант. Більше того, англійський клуб включив до угоди штраф на 10 мільйонів євро – його Барселона заплатить, якщо не віддасть усі гроші за Рафінью вчасно.
Зазначимо, що перехід Рафіньї оцінюється у суму 48 мільйонів євро та 12 млн у вигляді бонусів.
Раніше повідомлялося, що Барселоні не вистачить активації трьох важелів для реєстрації всіх новачків.