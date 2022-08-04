Іспанія

"Павлини" внесли цікавий пункт до договору.

Барселона хотіла заплатити Лідсу за Рафінью лише після його реєстрації, повідомляє Athletic.

Також каталонський клуб запропонував операцію оформити взимку — саме тоді "синьо-гранатові" збиралися заплатити за бразильця.

Однак Лідс не ухвалив цей варіант. Більше того, англійський клуб включив до угоди штраф на 10 мільйонів євро – його Барселона заплатить, якщо не віддасть усі гроші за Рафінью вчасно.

Зазначимо, що перехід Рафіньї оцінюється у суму 48 мільйонів євро та 12 млн у вигляді бонусів.

Раніше повідомлялося, що Барселоні не вистачить активації трьох важелів для реєстрації всіх новачків.