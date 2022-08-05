Іспанія

Зірковий поляк відтепер є новою "дев'яткою" каталонців.

Барселона провела презентацію свого новоспеченого центрфорварда Роберта Левандовські, який перейшов цього літа з мюнхенської Баварії за 40 мільйонів євро.

33-річний поляк, який став найкращим футболістом світу у 2021 році за версією FIFA The Best, у новому клубі виступатиме під дев'ятим номером.

Зазначимо, що до Левандовські дев'ятий номер належав нападникові Мемфісу Депаю, який все ще є гравцем Барселони.

Раніше повідомлялося, що керівництво "синьо-гранатових" хоче розірвати контракт із Депаєм.