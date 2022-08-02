Іспанія

Нідерландський нападник не потрібен каталонцям.

Барселоні після серії дорогих придбань необхідно розвантажити склад та зарплатну відомість.

Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, "синьо-гранатові" ведуть переговори з Мемфісом Депаєм про розрив контракту.

Охочих платити за нідерландського форварда 20 мільйонів євро не знайшлося.

Депай погодиться покинути Барселону лише в тому випадку, якщо знайде відповідний варіант розвитку кар'єри.

Минулого сезону Депай провів 37 поєдинків на клубному рівні, у яких він забив 13 голів і віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, що Барселона хотіла включити Депая до угоди щодо Кунде.