Нідерландський нападник не потрібен каталонцям.
Мемфіс Депай, getty images
02 серпня 2022, 21:29
Барселоні після серії дорогих придбань необхідно розвантажити склад та зарплатну відомість.
Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, "синьо-гранатові" ведуть переговори з Мемфісом Депаєм про розрив контракту.
Охочих платити за нідерландського форварда 20 мільйонів євро не знайшлося.
Депай погодиться покинути Барселону лише в тому випадку, якщо знайде відповідний варіант розвитку кар'єри.
Минулого сезону Депай провів 37 поєдинків на клубному рівні, у яких він забив 13 голів і віддав дві результативні передачі.
Нагадаємо, що Барселона хотіла включити Депая до угоди щодо Кунде.