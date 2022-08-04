Іспанія

У каталонського клубу продовжуються проблеми з реєстрацією нових гравців.

Керівництво Барселони вкотре попросило ветеранів клубу вдатися до зниження зарплат. Про це повідомляє Sport.

За інформацією джерела, керівники "блаугранас" провели зустрічі із захисником Жераром Піке та півзахисником Серхіо Бускетсом, на яких вони просили їх піти на зниження окладів.

Це робиться задля того, щоб клуб зміг зареєструвати нових футболістів в іспанській Ла Лізі, де діють суворі обмеження на ліміт зарплат.

Раніше повідомлялося, що Барселона не змогла взяти кредит через заборону УЄФА.