Іспанія

Мадридський клуб готує запасний варіант на зміну Бензема.

Під час поточного трансферного вікна мадридський Реал залишився без двох нападників: Луки Йовича та Борхи Майораля, які відправились продовжувати кар’єру до італійської Фіорентини та Хетафе відповідно.

Через це "галактікос" наразі мають дуже обмежений кадровий резерв для проведення ротації на позиції центрального форварда, де в попередньому сезоні Карім Бензема здобував славу провідного гравця команди за весь футбольних рік.

Зрештою, не зважаючи на запевнення головного тренера "вершкових" Карло Анчелотті в тому, що його команда більше не буде підписувати новачків цього літа, Реал, згідно з повідомленнями місцевої преси, мадридський клуб наразі вивчає потенційні кандидатури на зміну французу.

Серед них — нападник французької Ніцци Амін Гуїрі.

22-річний виконавець за минулий сезон відзначився 12 голами та 10 гольовими передачами в 43 зіграних матчах, завдяки чому привернув до себе увагу збоку багатьох представників топ-чемпіонатів Європи.

"Орлики" бажають отримати за свого футболіста 40 млн євро, проте наразі Реал домовляється з ними про цікаву формулу переходу гравця. Гуїрі залишиться в Ніцці до січня, або взагалі до кінця сезону, після чого остаточно перейде до Реалу, або ж отримає пропозиціє про короткострокову оренду до складу іспанського гранда.