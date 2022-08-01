Іспанія

Іспанський форвард залишає систему "вершкових", в якій знаходився з 2007 року.

Мадридський Реал на своєму офіційному сайті оголосив про трансфер нападаючого Борхі Майораля у Хетафе.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу 25-річного іспанця становила близько 10 мільйонів євро, а сам футболіст уклав контракт із новим клубом до літа 2027 року.

Майораль перебрався до академії "вершкових" у 2007 році і з тих пір він виграв Лігу чемпіонів, Клубний чемпіонат світу, Суперкубок УЄФА та Суперкубок Іспанії.

У минулому сезоні Майораль провів 29 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив сім голів і віддав дві результативні передачі.