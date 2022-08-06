Іспанія

Іспанський футболіст продовжить кар'єру на Камп Ноу.

Маркос Алонсо близький до переходу до Барселони, повідомив журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, залишилися лише незначні деталі, після чого футболіст виступатиме за каталонський клуб. Перехід буде завершено найближчими днями.

Крім того, Алонсо не опинилося у заявці на матч проти Евертона у першому турі АПЛ.

Нагадаємо, раніше Барса розглядала у якості альтернативи Алонсо іншого іспанця — Анхеліньо.