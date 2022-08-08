Іспанія

Футболіст офіційно представлений новачком клубу.

Напередодні стало відомо, що Севілья погодила умови контракту із півзахисником Іско, який залишив влітку Реал.

Клуб офіційно оголосив про його підписання. Контракт з гравцем підписаний на два роки — до літа 2024.

Іско буде представлено 9 серпня о 21:00, і вболівальники Севільї зможуть спостерігати наживо за цим на Рамон Санчес-Пісхуан.

Читай також: ТОП-10 трансферів тижня: Севілья підібрала Іско, Шмейхель залишив Лестер та закінчення саги Кукурельї

Нагадаємо, що Іско у складі Реалу награв 352 матчі, забивши 53 голи та віддавши 56 гольових передач.