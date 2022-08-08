Футболіст офіційно представлений новачком клубу.
ФОТО СЕВІЛЬЯ
08 серпня 2022, 16:54
Напередодні стало відомо, що Севілья погодила умови контракту із півзахисником Іско, який залишив влітку Реал.
Клуб офіційно оголосив про його підписання. Контракт з гравцем підписаний на два роки — до літа 2024.
Іско буде представлено 9 серпня о 21:00, і вболівальники Севільї зможуть спостерігати наживо за цим на Рамон Санчес-Пісхуан.
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Нагадаємо, що Іско у складі Реалу награв 352 матчі, забивши 53 голи та віддавши 56 гольових передач.