Чтиво

Football.ua про трансферне життя минулого тижня.

Минулий тиждень був досить активним на європейському трансферному ринку. Сталися декілька топових та несподіваних трансферів, як в Англії так і в Іспанії.

Мова йдеться про нові підписання лондонського Челсі та Севільї. Але не тільки вони вражали своїми "DONE DEAL".

Football.ua вже за традицією представляє огляд минулих семи днів на трансферному ринку.

Марк Кукурелья з Брайтона у Челсі за 65,3 мільйони євро

Фанати лондонського Челсі дуже тепло прийняли новачка команди, вихованця каталонської Барселони, Марка Кукурелью. Але якщо б їм сказали декілька тижнів тому, що іспанський лівий вінгбек стане частиною колективу — мало хто б повірив у це. І цьому є виправдання.

Манчестер Сіті протягом трьох та більше місяців спілкувався з Брайтоном по футболісту. Здавалося, що перехід неминучий вже після того, як Сіті вирішив відпустити Олександра Зінченка в Арсенал та лівих захисників у клубі не залишилось. Але не домовились клуби.

ЗМІ писали, що та сума, яку Брайтон намагався виторгувати за свого "діаманта" не влаштовувала босів "містян". Але влаштувала Челсі, який теж мав проблеми зліва у захисті після того, як Маркос Алонсо повідомив, що хоче піти.

Іско у Севілью на правах вільного агента

Перші Роки дуже розумного та ерудованого півзахисника Іско у Мадриді буди неймовірними. Перейшовши зі статусом "Golden Boy" з Малаги, Іско почав боротися за місце у основному складі та дуже швидко досягнув своєї мети.

Він грав чудово, забивав яскраві голи та віддавав майстерні асисти на Кріштіану Роналду, Каріма Бензема та інших голеадорів "королівського клубу", але коли вік наближався до 30, атакувальний півзахисник дуже сильно здав.

Провівши у сезоні-2021/22 лише 14 матчів у Ла Лізі, футболіст та клуб потиснули руки та розійшлися. Його контракт закінчився, але нового клубу шукати дуже довго не прийшлося. Севілья домовилась з ним по зарплаті та з радістю підписала його безкоштовно. Щоправда чи зможе він відігравати основну роль у команді — питання!

Джорджиньо Вейналдум з ПСЖ у Рому на правах оренди

З самого початку перехід з чемпіонського Ліверпуля у ПСЖ Вейналдума, де зібрані зірки футболу, але немає бажаного результату, виглядав дуже суперечливим і у деяких місцях зовсім нелогічним. У Парижі хавбек, який так чудово грав в Англії, не знайшов себе зовсім.

Так, він провів 38 поєдинків за паризький клуб в усіх змаганнях, що не є малою кількістю, але можливо лише у 10 з них він нагадував себе колишнього. Тому його відхід з клубу виглядає цілком логічним, опираючись на амбіції Роми та особисто Жозе Моуріньо.

"Вовки" орендували Вейналдума, якому вже 31 рік, на один сезон. А там буде видно, чи стануть вони його викупати, чи ні.

Ренату Санчеш з Лілля у ПСЖ за 15 мільйонів євро

Переходячи з Бенфіки у Баварію Ренату Санчеш мав статус майбутньої зірки футболу. Дійсно, у Португалії він був суперстаром місцевої ліги, але коли відчув на собі тиск справжнього європейского футболу, кар'єра почала занепадати.

Лише у Лізі 1 у складі Лілля Санчеш показував непогану гру, став одним з найкращих гравців середини поля у чемпіонаті та виграв його позаминулого року. Відомий йому Крістоф Галтьє по роботі у Ліллі вирішив запросити у ПСЖ.

15 мільйонів євро та гравець не на перспективу, який повинен проявити себе тут і зараз. Якщо не вийде, то ПСЖ не так і багато заплатив за нього, і це буде виправданням. Але ми бажаємо йому успіхів у новому клубі.

Каспер Шмейхель з Лестера у Ніццу безкоштовно

Син легендарного Петера Шмейхеля Каспер став неменьш впливовою особистістю у англійському футболі. Розпочавши кар'єру в Сіті, Каспер зміг досягти неабиякого успіху у складі Лестера. Він перейшов у команду 11 років тому, та виграв з нею АПЛ.

Останні роки Шмейхель, незважаючи вже на солідний вік, виділявся своєю надійністю та крутою грою у рамці воріт. І, здавалось, що кар'єру він завершить саме в англійському клубі, але ні.

Вірогідно, останньою зупинкою 35-річного воротаря стане Ніцца. З французьким клубом він підписав контракт на три роки. Побажав спробувати себе в іншому чемпіонаті та "ліси" не змогли йому заперечити.

Карні Чуквуемека з Астон Вілли в Челсі за 18 мільйонів євро

Трансфер на перспективу! Такими словами можна описати перехід молодого футболіста у лондонський клуб з Астон Вілли. Він став доволі неочікуваним, адже чутки його дуже мало зв'язували із "синіми". Але все ж угода між клубами була досягнута дуже швидко.

Від півзахисника 2003 року народження ніхто не чекає "шоу" з перших матчів. Вірогідно, якусь частину сезону він проведе за молодіжну команду Челсі, тренуючись з основним складом. Але у майбутньому він може стати центральною фігурою, через два-три роки.

За основну команду Вілли він дебютував у сезоні-2020/21, а вже минулого розіграшу АПЛ провів 12 матчів.

Максвелл Корне з Бернлі у Вест Гем за 20 мільйонів євро

Було очікувано, що швидкісний вінгер залишить Бернлі після того, як команда вилетіла у Чемпіоншип, провівши невдалий минули сезон. Більш несподівано було те, що він взагалі розпочав своє англійське турне з Бернлі, але сталося саме так.

Вест Гем отримав дуже крутого футболіста, який зможе зіграти на любому фланзі атаки та навіть очолити її, виконуючи роль центрфорварда. Тим паче, що у "молотобійців" останні сезони були проблеми із швидкісними гравцями у атаці.

У минулому сезоні Корне зіграв за Бернлі 26 матчів в АПЛ, у яких забив дев'ять голів та віддав один асист.

Матіас Весіно з Інтера у Лаціо безкоштовно

Підписання на правах вільного агента Матіаса Весіно — справжня знахідка для любого італійського клубу, який веде боротьбу за попадання у топ-5. Лаціо залюбки скористався цією опцією, підписавши контракт із уругвайським хавбеком на три роки.

Центральний півзахисник чудово знає свою справу, але у складі Інтера останні два сезони мало грав через травми. Знання філософії футболу та основних правил для центрального хавбека Весіно демонстрував у Фіорентині та перші два роки у "нерадзуррі".

На рахунку Весіно у складі Інтера минулого сезону лише 17 матчів у Серії А та один забитий гол.

Нето з Барселони в Борнмут безкоштовно

Бразильський воротар Барселони Нето був одним з кандидатів на перехід у Фулгем цього літа. "Дачники" обирали між ним та Берндом Лено з Арсеналу, та все ж підписали другого. Нето також не залишився без АПЛ та став новачком Борнмута, який повернувся в елітний дивізіон з Чемпіоншипу.

Кіпер — головна зірка "вишень". Про це говорив і спортивний директор клубу після того, як контракт був підписаний. Він, до речі, буде діяти один рік.

Нето виступав за Барселону з 2019 року, куди перейшов із Валенсії. Також він має досвід ігор за Ювентус, Фіорентину, Атлетіко Паранаенсе та збірну Бразилії.

Рікі Пуч з Барселони у Лос-Анджелес Гелаксі бескоштовно

Досить цікавий та водночас несподіваний вибір продовження кар'єри зробив вихованець Ла-Масії Рікард Пуч. Несподіваний він тому, що півзахиснику тільки-но виповнилось 22 роки і він, безумовно, ще міг пограти у Європі.

У плани Хаві талановитий хавбек не входив, а Барселона бажала розгрузити зарплатну відомість, тому вирішила безкоштовно попрощатись із своїм вихованцем. Влітку, окрім варіанту з клубом МЛС, в нього було запрошення від Валенсії, а минулого року Пуч міг перейти в Арсенал.

Складно оцінити його перспективи у США, тому що Гелаксі наразі простий середняк турнірної таблиці. На його рахунку у минулому сезоні у складі каталонців 17 поєдинків в усіх змаганнях та один забитий гол.

На кого ще можна звернути увагу:

- Ісмаілі з Шахтаря у Лілль

Бразильський фланговий захисник воз'єднався з колишнім тренером Паулу Фонсекою у французькому Ліллі. Контракт із 32-річним гравцем підписаний терміном на рік із опцією продовження.

- Марлон з Шахтаря у Монцу

Дуже хотіли керівники новачка Серії А підписати центрбека Шахтаря. І їм це вдалося. Орендна угода з 26-річним бразильцем розрахована до літа 2023 року

- Роман Безус з Гента у Омонію

Цікавий трансфер перш за все для українського вболівальника. Після того, як контракт Безуса із Гентом закінчився, він залишився в Європі, перебравшись на Кіпр.

- Жордан Верету з Роми у Марсель

Дуже непоганий трансфер для обох клубів. Центральний півзахисник перейшов туди, де буде мати постійну ігрову практику, а Рома заробила 11 мільйонів євро та швидко знайшла йому заміну в обличчі Вейналдума.

- Олександр Зубков з Ференцвароша у Шахтар

Обставини змусили Зубкова закінчити свій угорський вояж із зупинкою у донецькому Шахтарі. Обставини зрозумілі — тренер з країни-терористки, який не давав грати українцю. Вибір клубу теж зрозумілий — мрія дитинства.

- Бернд Лено з Арсеналу у Фулгем

Дуже непогане підсилення для Фулгема. За невеликі гроші до них прийшов воротар класного рівня. Останній рік в Арсеналі Лено бажає забути, адже повністю програв конкуренцію Аарону Рамсдейлу. Але є шанс реабілітуватись в АПЛ.