Каталонський клуб продасть 24,5% своїх акцій.
ФОТО: TWITTER.COM/FCBARCELONA
09 серпня 2022, 14:25
Барселона незабаром активує черговий економічний важіль, повідомляє Diario Sport.
За інформацією джерела, "синьо-гранатові" продадуть фонду GDA Luma ще 24,5% акцій Barca Studios – фірми, яка займається створенням творчих продуктів для клубу.
Незважаючи на цю притоку грошей, у Барселоні вважають, що їм все ще не вистачає 30-40 мільйонів, щоб зареєструвати сімох новачків. Цю суму сподіваються отримати завдяки черговому скороченню зарплат гравців – йдеться про Френкі де Йонга, Серхіо Бускетса і Жерара Піке.
Раніше Лапорта повідомив, що Умтіті та Брайтвейт повинні покинути клуб.