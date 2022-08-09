Іспанія

Каталонський клуб продасть 24,5% своїх акцій.

Барселона незабаром активує черговий економічний важіль, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, "синьо-гранатові" продадуть фонду GDA Luma ще 24,5% акцій Barca Studios – фірми, яка займається створенням творчих продуктів для клубу.

Незважаючи на цю притоку грошей, у Барселоні вважають, що їм все ще не вистачає 30-40 мільйонів, щоб зареєструвати сімох новачків. Цю суму сподіваються отримати завдяки черговому скороченню зарплат гравців – йдеться про Френкі де Йонга, Серхіо Бускетса і Жерара Піке.

Раніше Лапорта повідомив, що Умтіті та Брайтвейт повинні покинути клуб.