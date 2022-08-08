Іспанія

Футболістам необхідно знайти нові клуби.

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта повідомив, що клуб більше не розраховує на двох гравців — Самюеля Умтіті та Мартіна Брайтвейта.

"Так, звичайно, в Умтіті і Брайтвейта є контракти, але вони вже ясно зрозуміли, що тренер не розраховує на них. Тому їм потрібно піти з Барселони.

Ми очікуємо, що з Барселони піде ще більше гравців. Враховуючи всі операції, які ми проводили, ми вважаємо, що зможемо зареєструвати всіх новачків, а також гравців, які підписали нові контракти", — сказав Лапорта в інтерв'ю beIN Sports.

Контракт Умтіті з Барселоною діє до літа 2026 року. Угода з Брайтвейтом розрахована ще на один рік.

Раніше Барселона повідомила де Йонга про необхідність повернутись до умов попереднього контракту.