Іспанія

27-річний футболіст хоче й надалі виступати у чемпіонаті Іспанії.

Ектор Бельєрін хоче виступати за Бетіс і надалі, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, агент 27-річного футболіста сьогодні був у Лондоні, де вів переговори з керівництвом Арсеналу щодо розриву контракту.

Цілком імовірно, що Бельєрін повернеться до Бетіса на правах вільного агента.

Минулого сезону Бельєрін відіграв 32 матчі за Бетіс у всіх турнірах: на його рахунку п'ять результативних передач.