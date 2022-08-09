27-річний футболіст хоче й надалі виступати у чемпіонаті Іспанії.
ЕКТОР БЕЛЬЄРІН, GETTY IMAGES
09 серпня 2022, 15:15
Ектор Бельєрін хоче виступати за Бетіс і надалі, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, агент 27-річного футболіста сьогодні був у Лондоні, де вів переговори з керівництвом Арсеналу щодо розриву контракту.
Цілком імовірно, що Бельєрін повернеться до Бетіса на правах вільного агента.
Минулого сезону Бельєрін відіграв 32 матчі за Бетіс у всіх турнірах: на його рахунку п'ять результативних передач.