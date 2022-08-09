Форвард більше не буде виступати під 25 номером.
П'ЄР-ЕМЕРІК ОБАМЕЯНГ, GETTY IMAGES
09 серпня 2022, 17:45
Нападник каталонської Барселони П'єр-Емерік Обамеянг змінив свій ігровий номер в стані "блаугранас".
Тепер футболіст буде виступати із цифрою 17 на спині. Нагадаємо, що раніше Обамеянг виступав і 25-ю на футболці.
Минулого сезону Обамеянг сумарно провів 38 матчів у всіх турнірах за Арсенал та Барселону: на його рахунку 20 голів та 3 результативні передачі.
Відзначимо, що цього літа серйозний інтерес до габонця виявляє Челсі.