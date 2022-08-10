Іспанія

Новачки з'явились на полі у матчі проти Айнтрахта.

Мадридський Реал у Гельсінкі переміг Айнтрахт у поєдинку за Суперкубок УЄФА з рахунком 2:0.

Цей поєдинок став знаковим не тільки для Каріма Бензема, який піднявся на друге місце у списку найкращих бомбардирів клубу.

Двоє літніх новачків Реала центрбек Антоніо Рюдігер та хавбек Орельєн Чуамені дебютували за іспанський клуб.

Рюдігер на 85 хвилині матчу змінив Карвахаля, а Чуамені на тій же хвилині вийшов замість Крооса.