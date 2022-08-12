Клуб зміг своєчасно зареєструвати новачків.
Роберт Левандовські, Getty Images
12 серпня 2022, 23:41
Каталонська Барселона офіційно зареєструвала деяких нових футболістів. Про це свідчить інформація на сайті Ла Ліги.
У розділі "гравці" у Барселони відтепер є центральний захисник Андреас Крістенсен, півзахисник Франк Кессьє та форварди Роберт Левандовські і Рафінья.
Міралем Пьяніч, який повернувся до команди після оренди у Бешикташі, також зареєстрований клубом на новий сезон.
Гравці які підписали нові контракти, Серхі Роберто та Усман Дембеле, також внесені у заявку на сезон-2022/23.