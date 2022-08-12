Іспанія

Клуб зміг своєчасно зареєструвати новачків.

Каталонська Барселона офіційно зареєструвала деяких нових футболістів. Про це свідчить інформація на сайті Ла Ліги.

У розділі "гравці" у Барселони відтепер є центральний захисник Андреас Крістенсен, півзахисник Франк Кессьє та форварди Роберт Левандовські і Рафінья.

Міралем Пьяніч, який повернувся до команди після оренди у Бешикташі, також зареєстрований клубом на новий сезон.

Гравці які підписали нові контракти, Серхі Роберто та Усман Дембеле, також внесені у заявку на сезон-2022/23.