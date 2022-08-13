Іспанія

До вашої уваги найкращі моменти матчу чемпіонату Іспанії.

Андалузька Севілья в першому ж матчі нового сезону іспанської Ла Ліги примудрилась зазнати поразки, невдало здійснивши візит до Осасуни в провінцію Новарра на півночі країни.

Уже з перших хвилин гри для колективу Хулена Лопетегі почали створюватись проблеми у вигляді швидкого пропущеного м’яча авторства Чімі Авілли, однак Рафа Мир швидко надолужив відставання, тож на перерву команди відходили за рівного рахунку.

Проте черга заміна від Хагоби Аррасате все ж таки виявилась більш удалою, аніж у його колеги за тренерським цехом, тож зрештою саме Осасуні вдалось забити переможний м’яч на тлі суттєвої переваги суперників за володінням.

Огляд матчу:

Осасуна — Севілья 2:1

Голи: Авілла, 9, Ороз, 74 — Мир, 11

Осасуна: Еррера — Пена (Бараншац, 62), У. Гарсія (Санчес, 79), Д. Гарсія, Крус — Монкайола, Торро, Ороз (Ібаньєс, 81) — Барха (Відаль, 56), Гомес — Авілла (Кіке, 81).

Севілья: Буну — Навас, Гудель, Рекік, Акунья — Фернандо, Ділейні (Ракітіч, 80) — А. Гомес (Ромеро, 80) — Корона (Ламела, 63), Мир (Ен-Несірі, 63), Окампос (Теллес, 80).

Попередження: Д. Гарсія, У. Гарсія, Авілла, Еррера, М. Гомес — А. Гомес, Фернандо, Ромеро.

Джерело: MEGOGO.