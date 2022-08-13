Іспанія

Нечуване зменшення зарплатні досвідченого гравця.

Каталонська Барселона продовжує відчувати наслідки невдалих адміністративних рішень попереднього керівництва, які в підсумку призвели до того, що кожне нове придбання "блаугранас" можна поставити під сумнів через можливі складнощі з реєстрацією футболістів у майбутньому.

Подібна ситуація мала місце й відносно трансферів зіркового нападника Роберта Левандовські, вінгера Рафіньї та півзахисника Франка Кесс’є влітку цього року, проте зрештою клуб зумів подати необхідні документи до Ла Ліги перед початком першого туру нового сезону Ла Ліги.

Є всі підстави вважати, що це відбулось, у тому числі, через досягнення домовленості з центральним захисником Жераром Піке, якого, разом із півзахисником Серхіо Бускетсом, свого часу попросили про ще одне зменшення заробітної платні.

Однак, як повідомляє авторитетне британське видання, ніхто й не міг подумати, що 35-річний виконавець може взагалі відмовитись від отримання коштів за виступи в складі Барселони в сезоні-2022/23.

Нагадаємо, що в минулому сезоні один із найбільш високооплачуваних футболістів "блаугранас" зіграв у 39 матчах, забивши три голи.