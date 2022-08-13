Іспанія

Керманич іспанського клуба заперечив трансфер гравця.

Бразильський півзахисник Артур Мело має дуже складну долю виступів у Європі, бо не зміг віднайти себе в складі, спочатку, каталонської Барселони, а тепер і туринського Ювентуса.

"Зебри" наразі наполегливо працюють над тим, аби їхній виконавець усе ж таки знайшов собі нове місце роботи, а серед потенційних кандидатів на його придбання чи оренду з правом викупу нещодавно з’явилась іспанська Валенсія.

Однак головний тренер "кажанів" Дженнаро Гаттузо із жалем був змушений заперечити ці чутки.

"Мені дуже подобається Артур як футболіст, але ми не можемо собі його дозволити. Марно думати про цей трансфер або давати брехливі обіцянки, які потім неможливо буде виконати.

Працювати, потім працювати, а потім продовжувати працювати над тим, щоб віднайти нашу ідентичність — ось, що нам потрібно зараз.

Економічні проблеми, які має клуб, не завадять мені добре працювати. Ла Ліга — це дуже конкурентний турнір із футболістами найвищого рівня", — заявив італійський фахівець.

Найближчий матч Валенсія проведе вдома проти Жирони 14 серпня, о 20:30.