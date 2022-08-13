Іспанія

Завершився матч першого туру чемпіонату Іспанії.

У рамках першого туру іспанської Ла Ліги між собою грали Сельта та Еспаньйол.

У матчі на двох було забито чотири голи, які поділилися порівну. Як підсумок – нічия, 2:2.

Сельта – Еспаньйол 2:2

Голи: Аспас, 45, Пасієнсія, 63 – Експосіто, 72, Хоселу, 90 (з пенальті)

Сельта: Марчесін, Мальо, Нуньєс, Айду, Галан, Соларі (Тапія, 46), Серві (Мінгеса, 90), Оскар Родрігес (Вейга, 85), Бельтран, Аспас, Пасієнсія (Карлес Перес, 70).

Еспаньйол: Лекомт, Хіль, Кабрера, Серджі Гомес, Оліван, Калеро (Експосіто, 56), Дардер, Вінісіус Коста (Зубді, 88), Меламед (Ембарба, 56), Санчес (Коліошо, 80), Хоселу.

Попередження: Мальо (15), Айду (37), Вінісіус Коста (60), Аспас (80), Галан (90), Хіль (90), Марчесін (90).