Каталонський клуб провів невиразний матч та втратив очки.
Барселона – Райо Вальєкано, twitter.com/FCBarcelona
14 серпня 2022, 00:12
У рамках першого туру чемпіонату Іспанії Барселона на своєму полі приймала Райо Вальєкано.
У стартовому складі "синьо-гранатових" вийшли новачки команди – Андреас Крістенсен, Франк Кессьє, Рафінья та головне літнє придбання – Роберт Левандовські.
Проте, незважаючи на яскраве трансфере вікно, у першому турі каталонці залишились без перемоги. Не додає оптимізму і те, що у компенсований час вилучення заробив ветеран Серхіо Бускетс.
Барселона – Райо Вальєкано 0:0
Барселона: тер Штеген, Араухо, Крістенсен (Серхі Роберто, 60), Ерік Гарсія, Альба (Обамеянг, 82), Бускетс, Педрі (Кессьє, 72), Гаві (де Йонг, 60), Левандовські, Дембеле, Рафінья (Фаті, 60).
Райо Вальєкано: Димитрієвскі, Баліу, Лежен, Катена, Фран Гарсія, Трехо (Посо, 84), Гарсія, Унаї Лопес (Оскар Валентин, 62), Паласон (Сальві Санчес, 79), Сісс, Камельо (Фалькао, 62).
Попередження: Дембеле (14), Трехо (45), Катена (45), Лежен (54), Фалькао (69), Бускетс (74), Сісс (86), Димитрієвскі (89).
Вилучено: Бускетс (90+3).