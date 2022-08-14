Іспанія

До вашої уваги найкращі моменти матчу чемпіонату Іспанії.

Початок нового сезоні іспанської Ла Ліги для каталонської Барселони, на тлі потужного підсилення на трансферному ринку, видався напрочуд невдалим — команда Хаві на своєму полі вчергове не змогла переграти Райо Вальєкано.

Мадридський колектив більшу частину зустрічі провів без м’яча та в глибокому захисті, однак численні спроби суперників уразити ворота Дімітрієвські так ні до чого й не призвели.

Огляд матчу:

Барселона — Райо Вальєкано 0:0

Барселона: тер Штеген — Араухо, Крістенсен (Серхі Роберто, 60), Ерік Гарсія, Альба (Обамеянг, 82) — Бускетс, Педрі (Кессьє, 72), Гаві (де Йонг, 60) — Левандовські, Дембеле, Рафінья (Фаті, 60).

Райо Вальєкано: Дімітрієвські — Баліу, Лежен, Катена, Фран Гарсія — Сісс, Унаї Лопес (Оскар Валентин, 62) — Паласон (Сальві Санчес, 79), Трехо (Посо, 84), Гарсія — Камельо (Фалькао, 62).

Попередження: Дембеле (14) — Трехо (45), Катена (45), Лежен (54), Фалькао (69), Бускетс (74), Сісс (86), Димитрієвскі (89).

Вилучення: Бускетс (90+3).

Джерело: MEGOGO.