До вашої уваги найкращі моменти матчу чемпіонату Італії.
Монца — Торіно, Getty Images
14 серпня 2022, 11:31
Монца напередодні зіграла свою першу гру на тлі виходу до італійської Серії A за підсумками минулого сезону. Суперником команди Джованні Стоппи за домашнім поєдинком став Торіно.
"Бики" в підсумку виявились не дуже-то й доброзичливими по відношенню до новоприбулого колективу, адже під завісу першої половини зустрічі відкрили рахунок, а вже поперерві зуміли подвоїти свою перевагу.
Аби дебютна зустріч хоч чимось запам’яталась, Монца доклала всіх зусиль заради голу Дані Мотти вже в компенсований час.
Огляд матчу:
Монца — Торіно 1:2
Голи: Мота, 90+4 — Міранчук, 43, Санабрія, 66.
Монца: Ді Грегоріо — Марлон, Марі, Карлос Аугусто (Карбоні, 63) — Бірінделлі, Раноккія (Мота, 64), Барберіс, Валоті (Гютк'яєр, 76), Д'Алессандро — Капрарі (Чурріа, 64), Петанья (Сенсі, 76).
Торіно: Мілінкович-Савіч — Адопо (Сегре, 70), Джіджі, Родрігес — Сінго (Лазаро, 79), Лінетті, Річчі (Ілкхан, 90), Айна — Міранчук (Влашич, 46), Радонич — Санабрія.
Попередження: Сінго (19), Адопо (36), Марі (61).
Джерело: MEGOGO.