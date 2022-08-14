Іспанія

До вашої уваги найкращі моменти матчу чемпіонату Італії.

Монца напередодні зіграла свою першу гру на тлі виходу до італійської Серії A за підсумками минулого сезону. Суперником команди Джованні Стоппи за домашнім поєдинком став Торіно.

"Бики" в підсумку виявились не дуже-то й доброзичливими по відношенню до новоприбулого колективу, адже під завісу першої половини зустрічі відкрили рахунок, а вже поперерві зуміли подвоїти свою перевагу.

Аби дебютна зустріч хоч чимось запам’яталась, Монца доклала всіх зусиль заради голу Дані Мотти вже в компенсований час.

Огляд матчу:

Монца — Торіно 1:2

Голи: Мота, 90+4 — Міранчук, 43, Санабрія, 66.

Монца: Ді Грегоріо — Марлон, Марі, Карлос Аугусто (Карбоні, 63) — Бірінделлі, Раноккія (Мота, 64), Барберіс, Валоті (Гютк'яєр, 76), Д'Алессандро — Капрарі (Чурріа, 64), Петанья (Сенсі, 76).

Торіно: Мілінкович-Савіч — Адопо (Сегре, 70), Джіджі, Родрігес — Сінго (Лазаро, 79), Лінетті, Річчі (Ілкхан, 90), Айна — Міранчук (Влашич, 46), Радонич — Санабрія.

Попередження: Сінго (19), Адопо (36), Марі (61).

Джерело: MEGOGO.