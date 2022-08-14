26-річний футболіст продовжуватиме виступати за іспанську команду.
Джовані Ло Чельсо, twitter.com/LoCelsoGiovani
14 серпня 2022, 22:58
Джованні Ло Чельсо продовжить кар'єру у Вільярреалі, повідомив офіційний сайт "субмарини".
26-річного футболіста орендовано на один сезон. За чутками, Тоттенгем зможе повернути у січні свого футболіста, але за умови, якщо аргентинець буде не проти.
Нагадаємо, що Ло Чельсо поповнив склад Вільярреалу вперше взимку на правах оренди.
У 21 матчі за іспанську команду Ло Чельсо забив один гол та віддав одну результативну передачу.