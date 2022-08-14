Іспанія

26-річний футболіст продовжуватиме виступати за іспанську команду.

Джованні Ло Чельсо продовжить кар'єру у Вільярреалі, повідомив офіційний сайт "субмарини".

26-річного футболіста орендовано на один сезон. За чутками, Тоттенгем зможе повернути у січні свого футболіста, але за умови, якщо аргентинець буде не проти.

¡Sí, sí, sí, Lo Celso ya está aquí!



¡Qué bueno que volviste, @LoCelsoGiovani! 🇦🇷🖊️ pic.twitter.com/pt244t1ISk — Villarreal CF (@VillarrealCF) August 14, 2022

Нагадаємо, що Ло Чельсо поповнив склад Вільярреалу вперше взимку на правах оренди.

У 21 матчі за іспанську команду Ло Чельсо забив один гол та віддав одну результативну передачу.