Іспанія

До вашої уваги найкращі моменти матчу чемпіонату Іспанії.

Напередодні до старту нового сезону іспанської Ла Ліги долучився й чинний чемпіон країни, мадридський Реал. Команда Карло Анчелотті першою випробувала на міць цьогорічного новачка "еліти" — Альмерію.

"Вершкові" були приголомшені потужним початком матчу у виконанні суперників, та пропустили вже на шостій хвилині гри, після чого ще довго не могли оговтатись від цієї невдачі.

Проте посеред другого тайму "галактікос" нарешті почали набирати обертів, підсумком чого стали два швидкі голи, які й зумовили остаточний рахунок на табло.

Огляд матчу:

Альмерія — Реал 1:2

Голи: Рамазані, 6 — Васкес, 61, Алаба, 75.

Альмерія: Фернандо — Чумі, Кайкі (Пучмаль, 81), Елі, Бабіч, Акьєме — Робертоне (Курро, 57), Егуарас (Портільо, 81), Саму Кошта — Рамазані (Ласо, 71), Садік (Дієго Соуза, 71).

Реал: Куртуа — Васкес, Рюдігер, Начо, Менді (Алаба, 74) — Камавінга (Модрич, 46), Тчуамені (Азар, 58), Кроос (Каземіро, 83) — Вальверде, Бензема, Вінісіус Жуніор (Себальос, 83).

Попередження: Камавінга (40) — Садік (40), Курро (66), Пучмаль (86).

Джерело: MEGOGO.