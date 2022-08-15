Завершився матч іспанського чемпіонату.
Атлетік - Мальорка, getty images
15 серпня 2022, 20:42
Атлетік в рамках поєдинку першого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії приймав на своєму полі Мальорку.
Команди за дев'яносто хвилин ігрового часу так і не змогли вразити ворота один одного, хоча господарі володіли відчутною перевагою.
Атлетік — Мальорка 0:0
Атлетік: Унаї Сімон — Де Маркос, Йерай Альварес, Вівіан, Берчиче — Весга, Сансет (Саррага, 57) — Муніаїн (Гурусета, 70), Вільялібре (Рауль Гарсія, 57), Вільямс — Беренгер, 70.
Мальорка: Райкович — Маффео, Раїльо, Вальєнт, Копете, Коста — Лі Кан Ін (Лаго Джуніор, 86), Дані Родрігес (Санчес, 65), Греньє (Баба, 83), Батталья — Мурікі (Пратс, 87).