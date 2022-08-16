Іспанія

Football.ua розповідає про перший тур розпочавшогося сезону у Ла Лізі.

Сезон у Прімері офіційно розпочато. Перший тур вже встиг подарувати нам багато цікавих подій та емоцій.

Барселона не зуміла переграти Райо

У Іспанії усі погляди були прикуті навіть не до Реалу та Атлетіко, а саме до Барселони. Каталонці є головним хедлайнером чуток та новин цього трансферного вікна, тож відповідно разом із рівнем хайпу довкола них зростав і рівень очікувань від поєдинку проти Райо.

тер Штеген — Араухо, Крістенсен (Роберто, 60), Ерік Гарсія, Альба (Обамеянг, 82) — Гаві (де Йонг, 60), Бускетс, Педрі (Кесс'є, 72) — Рафінья (Фаті, 60), Левандовські, Усман Дембеле

У свіжоспечених переходів "кулес" простежувався деякий дисбаланс. Скажімо, нащо було заново підписувати Усмана Дембеле, якщо на його позицію придбали Рафінью?! Так, француз може зіграти на протилежному фланзі, але там він демонструє менше ефективінсть. О'кей. П'єр-Емерік Обамеянг точно заслуговував на свій шанс стати основним форвардом команди, але Роберт Левандовські хоча б виглядає смачно у маркетинговому сенсі та здатен дати результат прямо зараз.

Якщо Кесс'є має додати якості у центрі поля, то навіщо Барселоні одразу Крістенсен та Кунде?! Екс-захисник Севільї однозначно може закрити позицію центрбека у Каталонії на довгі роки вперед, але коли в ростері все ще залишаються Піке, Умтіті, Гарсія та Араухо, то як розмістити їх усіх на полі?

Хаві вирішив зробити наступний крок. Крістенсен та Гарсія створили тандем у центрі захисту, Араухо, що має досвід гри крайнім правим, зіграв саме на правому фланзі захисту, формуючи трійку цз у моменти, коли "синьо-гранатові" володіли м'ячем. Тобто, ви розумієте наскільки Хаві розчарувався у Сержіньо Десті. Чутки у ЗМІ підігрівають інтерес Барси до Тома Меньє з Дортмунда. Що ж, далі буде.

Щодо самої гри варто відзначити, що голкіпер "бджіл" Столе Дімітрієвськи став головним діючим обличчям. Македонець, що нещодавно протистояв збірній України на Євро-2020, зробив одразу п'ять сейвів, причому усі вони тягнуть на приставку "топ". Десь йому допомогали й товариші. Наприклад, на 84 хвилині, коли Алехандро Катена вибив м'яча з пустих воріт після чергового порятунку свого кіпера.

Барса створила достатньо для перемоги, але не зуміла забити бодай щось. Роберт Левандовські, до речі, тягнув команду за собою, ситуативно опускався ближче до центру поля, часом навіть встигав робити подачі з флангу! Та й п'ять ударів — це дуже й дуже непогано. Він навіть забив, як і його колега Франк Кесс'е, але рефері відмінив ці взяття воріт через положення поза грою. Втім, найбільш реальний шанс забити "легально" він не використав, після вже згаданого вище моменту із сейвом Катени пробивши у дотик повз ближню стійку.

Парадоксально, але Вальєкано міг навіть перемогти опонента. Як мінімум два моменти команди Іраоли були шалено небезпечними, тож як Альваро Гарсія, хитнувши Рональда, не переграв тер Штегена у ближньому бою — не зрозуміло.

У ендшпілі Хаві пішов ва-банк (та ще й перед фінальним свистком Серхіо Бускетс побачив перед собою червону картку), фактично трансформувавши схему каталонського клубу на гру чи не з чотирма форвардами, але успіху це не принесло. Барселона в першому ж турі втрачає очки, але певний оптимізм є, тож потрібно прослідкувати за "кулес" у наступних турах чемпіонату.

Реал продовжує у своєму репертуарі

Переносимося до поєдинку на Хуегос Медітерранеос (спробуйте вимовити цю назву швидко:)), де місцева Альмерія зійшлася у запеклій боротьбі з Реалом. Господарі в цілому сподобалися навіть більше, ніж діючий іспанський чемпіон, котрому влаштували традиційний коридор перед грою.

Куртуа — Л. Васкес, Рюдігер, Начо, Ф. Менді (Алаба, 74) — Камавінга (Модрич, 46), Чуамені (Азар, 58), Кроос (Каземіро, 83) — Вальверде, Бензема, Вінісіус (Себальйос, 83)

Карло Анчелотті стартовим складом на цей поєдинок можливо презентував нам майбутній центр поля мадридського Реалу. Звісно, трійка у центрі поля за декілька років буде вже без Тоні Крооса, але заміна Модріча (Камавінга) та Каземіро (Чуамені) вже на підході. Ось так тихенько та непримітно Реал готує зміну поколінь (додайте сюди ще Вінісіуса та Родріго). Проте прямо зараз молоді діаманти ще не в змозі стабільно давати результа, тож чернову роботу та тягання роялю все рівно доводиться робити провіреним бійцям.

Мадрид несподівано пропустив вже на 6 хвилині, що є найшвидшим пропущеним м'ячем "бланкос" у Прімері після голу Серхіо Агуеро часів виступів за Атлетіко, до речі, у серпні, але п'ятнадцять років тому. Окрім того, Альмерія вскрила обороний блок суперника у 12 передач (лише Севілья минулого сезону зробила більше під час гольової атаки у грі із чемпіоном — 15).

Антоніо Рюдігер, що дебютував у складі нового клубу у Ла Лізі (повноцінно дебютувати у вершковій майці німець встиг у Суперкубку УЄФА, хоча вийшов лише на п'ять хвилин), пустив Ларджі Рамазані собі за спину, а його візаві із гарним настроєм втік сам на сам із Тібо Куртуа та реалізував цей вихід. "Тоні" лише довелося безпорадно піднімати руку, сигналізуючи про неіснуючий офсайд.

Тож гостям довелося відігруватись вже з самого початку зустрічі. Альмерія сподобалася своєю самовіддачею та бажанням, виглядала доволі непогано на тлі фаворита, але все ж клас Реалу зіграв свою роль. Навіть фантастичні 13 сейвів (!) Фернандо Мартінеса не допомогли. У Куртуа їх п'ять.

"Татко Карло" продемонстрував якісний матч-менеджмент, посиливши гру "бланкос" замінами, котрі додали королівському клубу динаміки. Після часу гри рахунок став 1:1.

Карім Бензема оформив першу результативну дію цього сезону Ла Ліги, на клаптику газону примудрившись видати передачу на Лукаса Васкеса, хоча там радше був відскок. А незабаром настав зірковий час й Давіда Алаби.

Австрієць вийшов на заміну замість Ферлана Менді та виконав свою справу. Чесно кажучи, враховуючи дистанцію до воріт та впевнений погляд майже не було сумнівів в тому, що йому вдасться реалізувати штрафний удар.

Отож, Реал Мадрид розпочинає шлях до захисту титулу із перемоги. Характер та частка фарту з минулої кампанії нікуди не поділися і це виглядає інтригуюче.

Ренесанс Морати та перформанс Феліша

Атлетіко також увійшов у новий сезон із перемоги. "Матрацники" розгромили Гетафе на його полі.

Облак — Моліна, Савіч, Вітсель, Рейнілду, Лемар (Грізманн, 62) — Льоренте (де Пауль, 62), Коке, Сауль (Феррейра Карраско, 62) — Мората (Кунья, 83), Феліш (Корреа, 83)

Команді "Чоло" Сімеоне вдалося швидко відкрити рахунок вже на 15 хвилині, коли Альваро Мората забив прем'єрний гол після повернення на Ванда Метрополітано. Багатьом кортить постійно насміхати над Моратою, але коли цей форвард відчуває впевненність у власних силах та підтримку від головного тренера, то демонструє свої найкращі якості.

Окрім Альваро ще одною зіркою матчу із командою Кіке Санчес Флореса став Жоау Феліш. Його теж багато критикують та інкримінують невиправданий цінник, але, по-перше, цей хлопець не встановлював за себе певну суму трансферу, по-друге, в двох останніх сезонах почав все частіше впливати на гру та результати "матрацників".

Португалець виконав три асисти, тобто фактично створив усі командні голи. А як він блискуче зіграв у епізоді із третім взяттям воріт, коли прийняв м'яч у центральному колі та моментально оцінивши ситуацію розігнав гольову атаку пасом у правий напівфланг на Антуана Грізманна - просто вау.

Повернемося до Альваро Морати. Його другий гол у матчі можна назвати своєрідним актом доказу своїх талановитих здібностей усім хейтерам, бо цей потужний удар під поперечину дійсно виглядав саме так.

Цікаво, чи буде це повноцінним ренесансом іспанця. Луїс Суарес пішов догравати у рідний серцю Уругвай, тож місце топ-форварда команди залишається вакантним і конкуренція за нього буде запеклою (це ж стосується й Грізманна).

Коротко про інші матчі 1-го туру:

- Севілья максимально невдало розпочала сезон. "Нервіонці" поступилися в гостях Осасуні (1:2). Команди обмінялися швидкими забитими м'ячамі. Спершу Чімі Авіла відкрив рахунок пострілом головою із рикошетом від Буну після передачі від Пеньї, а через дві хвилини Рафа Мір відгукнувся на простріл Гомеса. Проте оборона гостей частенько дозволяла супернику багато чого, що вилилося у другий гол. Вихованець господарів Аймар Орос ефектним ударом від стійки встановив остаточний рахунок у цій зустрічі.

- Сельта драматичним чином упустила перемогу у грі проти Еспаньйола (2:2). Галісійці зуміли забити два м'ячі зусиллями Яго Аспаса та Гонсалу Пасієнсії (дебютний гол за "кельтів"), але "папужкам" вдалося відігратися, а Хоселу забив пізній гол з пенальті.

- Вільярреал розгромив Вальядолід на виїзді (3:0). Головним діючим обличчям зустрічі став юний кантенарос "жовтої субмарини" Алекс Баена, котрий двічі вразив ворота команди Роналдо, забивши другого м'яча розкішним дальнім ударом (див. найкращі голи). Баена є вихованцем левантійського клубу, майже місяць назад йому виповнився лише 21 рік. Номінально грає лівого вінгера, але може також зіграти і на протилежному фланзі. Минулого сезону він провів 45 поєдинків у складі Жирони (12 балів гол+пас) та допоміг каталонцям підвищитись у класі.

- Реал Сосьєдад впевнено переграв Кадіс (1:0). Баски виглядали помітно краще за суперника, а єдиний гол було забуто завдяки дуету Меріно/Кубо (див. цікаві факти).

- Дженнаро Гаттузо дебютував у якості головного тренера Валенсії перемогою. "Кажани" мінімально переграли Жирону (1:0). Наприкінці першого тайму Карлос Солер впевнено реалізував пенальті. На 52 хвилині було вилучено з поля Ерая Комерта, але левантійцям вдалося втримати переможний результат. Перша гра величного італійця на чолі нової команди просто не могла обійтися без червоної картки :) У його дебютному матчі у Мілані видалення, наприклад, спіткало Алесіо Романьолі.

- Атлетік та Мальорка не виявили переможця (0:0). Команда Ернесто Вальверде була ближче до перемоги, але блискуча гра Предрага Райковича (6 сейвів) та погана реалізація не дозволили симпатичним баскам взяти три пункти.

- На завершення туру Бетіс розніс Ельче (3:0). На 16 хвилині півзахисник Ельче Джон Дональд отримав пряму червону картку за фол останньої надії? Враховуючи те, що поряд із гравцем Бетіса знаходився його партнер, а також чатували гравці гостей, навряд чи цей епізод тягнув на пряме видалення, але арбітр розсудив інакше. Дуже дивно. Незабаром севільці конвертували кількісну перевагу у гол Борхи Іглесіаса, а далі усе пішло як по маслу.

Цікаві факти:

- Осасуна перервала безвиграшну серію з шести поєдинків.

- Осасуна переграла Севілью вдев'яте у ХХІ столітті.

- Яго Аспас став першим гравцем в історії Сельти, котрий забивав перший м'яч галісійців у сезоні Ла Ліги тричі поспіль.

- Хоселу (Еспаньйол) забив Сельті на 90+8 хвилині, перевершивши попереднє досягнення Леандро Кабрери з вересня 2021 року у грі проти Бетіса (90+7 хвилина).

- Алекс Баена став першим гравцем Вільярреала, народженим у ХХІ столітті, який відмітився дублем у Ла Лізі.

- Барселона зіграла у нульову нічию у першому турі Ла Ліги вшосте в своїй історії та другий раз це сталося вдома (Реал Сосьєдад у 1968-му році).

- Андоні Іраола став першим тренером в історії Прімери, котрому вдалося зберегти свої ворота "сухими" у трьох перших протистояннях із Барселоною.

- Такефуса Кубо (Реал Сосьєдад) забив переможний м'яч у ворота Кадіса у стартовому турі — стільки ж, скільки за усю попередню кампанію у складі Мальорки.

- Окрім того, японець став другим наймолодшим гравцем "чурі урдін" (21 рік і 71 день), що забивав гол у своєму дебютному матчі Ла Ліги після Хулена Лобети (забив Барселоні у віці 20 років і 331 день).

- Карлос Солер (Валенсія) входить у топ-3 гравців топ-5 чемпіонатів за кількістю голів із одинадцяти метрів (15), якщо рахувати з вересня 2020 року.

- Дженнаро Гаттузо блискуче дебютував в якості тренера Валенсії із різницею по ударах +12 (17 проти п'яти), що є найбільш вдалим дебютом коуча "кажанів" с сезону-2003/04.

- Давід Алаба (Реал Мадрид) другий гравець після Набіля Фекіра, котрому вдалося двічі забити зі штрафних в усіх турнірах з минулого сезону.

- Окрім того, австрієць став першим гравцем "вершкових" після Гуті (2009 рік) та Себальоса (2019 рік), якому вдалося забити зі штрафного ударі після виходу на заміну.

- Ікер Муньяїн провів 500 поєдинків за Атлетік Більбао, ставши шости гравцем "левів", котрому вдалося досягнути цієї позначки.

- Лише у поєдинку проти Нумансії у травні 2005 року Атлетік завдав більше ударів по воротам, котрі не призвели до забитого м'яча, ніж у стартовій грі проти Ельче (28 / 23).

- Дієго Сімеоне не програв жодного матчу Гетафе (17 перемог, 2 нічиїх) у Прімері у якості головного тренера Атлетіко Мадрид.

- Аксель Вітсель став третім найвіковішим футболістом, що дебютував за "лос кольчонерос" у Ла Лізі (33 роки, 215 днів).

- Лише Карім Бензема забив більше голів у Прімері у 2022 році (25), ніж Борха Іглесіас з Бетіса (13, стільки ж у Обамеянга).

- Бетіс забив два і більше голів у стартовому матчі Ла Ліги вперше з кампанії-1996/97 (3:0, Атлетік).

Найкращий гол 1-го туру:

Алекс Баена (Вільярреал)

Давід Алаба (Реал)

Найкращий тренер 2-го туру:

Унаї Емері (Вільярреал) — впевнена перемога над Вальядолідом

Андоні Іраола (Райо Вальєкано), котрий не програв Барселоні втретє поспіль

Карло Анчелотті (вольова перемога над Альмерією)

Дієго Сімеоне (Атлетіко Мадрид) — розгром Гетафе

Найкращий гравець 2-го туру:

Алекс Баена (Вільярреал) — наймолодший автор дубля "підводників", що допоміг команді розгромити Вальядолід

Столе Дімітрієвскі (Райо Вальєкано) — п'ять сейвів у грі із Барселоною

Зв'язка Лукаса Васкеса та Давіда Алаби, що принесла Реалу перемогу над Альмерією

Зв'язка Жоау Феліш (три асисти) та Альваро Мората (дубль), що дозволила Атлетіко розгромити непоступливий Гетафе

Хуанмі (Бетіс) — дубль Ельче

Символічна збірна 2-го туру:

Мартінес (Альмерія) — Васкес (Реал Мадрид), Песселья (Бетіс), Алаба (Реал Мадрид), Оліван (Еспаньйол) — Баена (Вільярреал), Меріно (Реал Сосьєдад), Солер (Валенсія), Хуанмі (Бетіс) — Мората (Атлетіко Мадрид), Феліш (Атлетіко Мадрид)