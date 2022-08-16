Іспанія

Іспанець вирішив закінчити з професійним футболом.

Колишній захисник збірної Іспанії Начо Монреаль заявив, що закінчує професійну кар'єру.

"36 років граю у футбол. 16 як професіонал. Навантажуючи своє тіло і доводячи його до межі, про яку я б ніколи не подумав. Моє коліно посилає мені повідомлення… голосно та чітко; Я не можу продовжувати!

Я злюся? НІ! Я слухаю це, приймаю ситуацію і дякую за все. Етап закінчено. Починається інший. Я щасливий і почуваюся добре.

Ще раз... Я ПОЧУВАЮСЯ ДОБРЕ!!! І це дає мені спокій. Життя — це подарунок, і я люблю бути вдячним", — написав Монреаль в Instagram.

Останнім клубом 36-річного захисника був Реал Сосьєдад. Він грав за цей клуб з 2019 року, але минулий сезон пропустив через травму.

Його найкращі роки пройшли у лондонському Арсеналі, з яким він виграв три Кубки Англії та три Суперкубки Англії.