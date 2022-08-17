Іспанія

Іспанець чудовою формою на старті сезону заслужив підвищення трансферної вартості.

Потенційним покупцям Альваро Морати потрібно буде заплатити за нього приблизно 60/70 млн євро. Про це повідомляє портал AS.

На початку цього трансферного вікна Атлетіко Мадрид був готовий до продажу іспанського форварда за суму близько 35 млн євро, але солідні виступи та форма гравця у останніх поєдинках клубу помітно змінили ситуацію.

Мората демонструє наполегливість та неймовірну самовіддачу.

Після повернення до "матрацників" він встиг оформити дубль у стартовій грі Ла Ліги проти Гетафе (3:0), а також оформив хет-трик проти колишнього клубу — Ювентуса (4:0).