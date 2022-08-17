Авторитетний журналіст Маттео Моретто повідомляє, що Джейсон Денаєр скоро може приєднатися до Валенсії. 

"Кажани" знають, що в бельгійця є пропозиція з Близького Сходу, але сподіваються, що Денаєр вибере регулярну ігрову практику у Ла Лізі, а не ласий фінансовий контракт. 

Перемовини між клубом та представниками футболіста в останні дні були дуже позитивними.

Минулого сезону Джейсон виступав у складі Ліону, забивши 3 м'ячі та виконавши 1 асист. 

Левантійці також можуть посилитися Едінсоном Кавані.