Іспанія

"Кажани" можуть незабаром підписати бельгійського захисника.

Авторитетний журналіст Маттео Моретто повідомляє, що Джейсон Денаєр скоро може приєднатися до Валенсії.

"Кажани" знають, що в бельгійця є пропозиція з Близького Сходу, але сподіваються, що Денаєр вибере регулярну ігрову практику у Ла Лізі, а не ласий фінансовий контракт.

Перемовини між клубом та представниками футболіста в останні дні були дуже позитивними.

Минулого сезону Джейсон виступав у складі Ліону, забивши 3 м'ячі та виконавши 1 асист.

Левантійці також можуть посилитися Едінсоном Кавані.