Іспанія

Нападник продовжить кар’єру в Ла Лізі.

Досвідчений уругвайський нападник Едінсон Кавані під час цьогорічного літнього трансферного вікна остаточно завершив свої виступи в складі англійського Манчестер Юнайтед, після чого опинився перед необхідністю обирати собі наступне місце для продовження професійної кар’єри.

35-річний виконавець має відчутний попит на ринку, оскільки вже відомо, що за ним полюють одразу кілька клубів із європейських топ-чемпіонатів.

Однак, судячи з усього, найближчою до підписання контракту з гравцем є іспанська Валенсія.

Брат Кавані останніми днями перебував у розташуванні "кажанів", де домовлявся про умови потенційного контракту, тоді як сам Едінсон схиляється саме до виступів у Ла Лізі.

Перед Валенсією стоїть лише одна перепона на шляху до підписання уругвайського новачка — необхідність продати нападника Максі Гомеса до турецького Фенербахче, на що можна очікувати найближчим часом.

Відомо, що Кавані вже мав розмову з головним тренером іспанського клубу Дженнаро Гаттузо.

За минулий рік Едінсон відіграв 20 зустрічей, забивши двічі та ще одного разу віддавши гольовий пас.