Іспанія

Футболіст може залишити Реал незабаром.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчеслотті доповів захиснику клубу Альваро Одріосолі, що не розраховує на нього.

26-річний футболіст так і не зміг стати основним гравцем Реала, тому двічі здавався у оренду — спочатку Баварії а потім Фіорентині.

Зараз іспанський гравець готовий залишити клуб повноцінно. Головний претендент на нього — новачок АПЛ Ноттінгем Форест.

Поки що невідомо, скільки Реал попросить за футболіста, але з огляду на те, що він не потрібен тренеру, сума не буде дуже великою.

У минулому сезоні захисник зіграв за Фіорентину 27 поєдинків в усіх змаганнях, забив один гол та віддав два асисти.