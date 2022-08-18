Футболіст може залишити Реал незабаром.
Альваро Одріосола, Getty Images
18 серпня 2022, 00:39
Головний тренер мадридського Реала Карло Анчеслотті доповів захиснику клубу Альваро Одріосолі, що не розраховує на нього.
26-річний футболіст так і не зміг стати основним гравцем Реала, тому двічі здавався у оренду — спочатку Баварії а потім Фіорентині.
Зараз іспанський гравець готовий залишити клуб повноцінно. Головний претендент на нього — новачок АПЛ Ноттінгем Форест.
Поки що невідомо, скільки Реал попросить за футболіста, але з огляду на те, що він не потрібен тренеру, сума не буде дуже великою.
У минулому сезоні захисник зіграв за Фіорентину 27 поєдинків в усіх змаганнях, забив один гол та віддав два асисти.