Іспанія

Проте цей трансфер буде багато коштувати каталонцям.

Опорний півзахисник та вихованець каталонської Барселони Серхіо Бускетс із кожним новим сезоном не стає молодшим, тому в таборі "блаугранас" потрохи починають розмірковувати відносно можливих кандидатів йому на зміну.

Знайти футболіста подібного до 34-річного виконавця профілю достатньо важко, однак саме в Іспанії базується ще один клуб, який має в своєму складі гравця зі схожими ігровими характеристиками.

23-річний півзахисник Реала Сосьєдад Мартін Субіменді за своїм профілем та ігровими показниками є цілком подібним до більш досвідченого співгромадянина, однак ключова позиція в складі колективу Іманола Альгуасіля робить його можливий трансфер достатньо складним для виконання.

У чинному контракті іспанця, який буде дійсним до літа 2025 року, прописана сума відступних у розмірі 60 млн євро, яка наразі є недосяжною для "блаугранас".

Варто звернути увагу на те, що, незважаючи на юний вік, футболіст уже встиг провести 100 матчів у складі основної команди, відсвяткувавши пам’ятний момент на минулих вихідних у Кадісі (0:1).

За минулий сезон Субіменді провів 47 матчів, забивши три голи та зробивши дві гольові передачі.