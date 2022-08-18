Іспанія

Генеральний директор Баварії висловився про перехід поляка до Барселони.

Генеральний директор Баварії Карл-Хайнц Румменігге дав свою оцінку переходу Роберта Левандовського до Барселони.

"Я сумую за Левандовським. Не забувайте, що завдяки йому ми виграли багато трофеїв. На жаль, у Барселоні у нього поки що все йде не так, як він собі уявляв", – цитує Румменігге faz.net.

Нагадаємо, Левандовскі перебрався до Барселони на правах вільного агента після 8 років виступів за Баварію.

Минулими вихідними каталонці не змогли обіграти Райо Вальєкано (0:0) на Камп Ноу. Левандовські відіграв увесь поєдинок.