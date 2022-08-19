Іспанія

Клуб розпочав перемовини по захиснику.

Каталонська Барселона до закриття трансферного вікна все ще бажає підсилити лінію оборони.

Для Босів Барси пріоритетом є підсилення правого флангу захисту і клуб націлений на гравця Вільярраеала Хуана Фойта.

Перемовини між "синє-гранатовими" та "жовтою субмариною" вже розпочалися, але знаходяться на ранніх стадіях, тому це займе час.

Повідомляється, що американського правого захисника Сержиньо Деста Барселона бажає продати в АПЛ. Їм цікавиться Манчестер Юнайтед.

Раніше повідомлялось, що Барселона відшукала заміну Бускетсу в складі Реала Сосьєдад.