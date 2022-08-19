Польський форвард у інциденті не постраждав.
Роберт Левандовські
19 серпня 2022, 10:10
Роберта Левандовські намагались пограбувати по дорозі на тренування Барселони, повідомляє Football Espana із посиланням на Sport.es.
Літній новачок каталонців зупинився біля тренувального майданчика, щоб роздати автографи вболівальникам, а двоє чоловіків скористалися ситуацією, відкрили задні двері у машині форварда та витягнули з салону годинник вартістю приблизно 75 тис євро.
Левандовські разом із поліцією почали переслідувати злочинців і врешті-решт їх вдалося спіймати.
Годинник вдалося знайти під одним з найближчих дерев після зізнання одного із зловмисників.
Нагадаємо, що нещодавно жертвою пограбування також став гравець Аяксу Душан Тадіч.