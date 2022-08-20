Іспанія

Півзахисник не захотів перебиратися до АПЛ.

Челсі продовжує розглядати різні варіанти посилення складу у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Relevo, лондонський клуб хотів підписати півзахисника Атлетіко Маркоса Льоренте.

Проте іспанський півзахисник відмовився від такої можливості. Стверджується, що Челсі був готовий заплатити за гравця 60 мільйонів євро.

Минулого сезону Маркос Льоренте відіграв 40 поєдинків на клубному рівні, у яких відзначився трьома результативними передачами.

Нагадаємо, що захисник Челсі Маркос Алонсо не перейде до Барселони, доки не буде зареєстрований трансфер Кунде.