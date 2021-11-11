Хавбек восстановился после проблем со здоровьем.
Маркос Льоренте, Getty Images
11 ноября 2021, 13:56
Полузащитник Маркос Льоренте вернулся к тренировкам Атлетико в общей группе, сообщает портал Football Espana.
Льоренте восстановился после мышечной травмы, из-за которой пропустил пять последних матчей команды. Теперь испанский хавбек может вернуться на поле во встрече с Осасуной, которая запланирована на 20 ноября.
В текущем сезоне 26-летний игрок провел 11 поединков в футболке "матрасников".
Ранее сообщалось, что защитник Киран Триппьер пропустит ближайшие матчи из-за травмы.