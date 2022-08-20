"Нервіонці" не змогли здобути перемогу на своєму полі.
Севілья - Вальядолід, getty images
20 серпня 2022, 01:01
Севілья в рамках поєдинку другого туру чемпіонату Іспанії приймала на своєму полі Вальядолід і зіграла внічию.
Здавалося, що команди завершать зустріч без забитих голів, проте гості відкрили рахунок завдяки голу Ануара, але Рекік швидко встановив паритет.
Севілья — Вальядолід 1:1
Голи: Рекік, 86 - Ануар, 80
Севілья: Буну — Монтьєль, Рекік, Ньянзу, Акунья — Фернандо, Олівер Торрес, Жордан (Окампос, 64) — Гомес (Іско, 68), Ламела, Рафа Мір (Ен-Несірі, 63).
Вальядолід: Асенхо — Перес, Санчес, Ель-Ямік (Хоакін Фернандес, 23), Ескудеро (Оласа, 46) — Меса (Плано, 67), Агуадо, Кіке Перес — Санчес (Леон, 67), Ануар, Гвардіола 67).