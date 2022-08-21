Іспанія

Відбувся черговий матч другого туру чемпіонату Іспанії.

У поєдинку другого туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал у гостях впевнено обіграв Сельту з рахунком 4:1.

Рахунок у матчі було відкрито на 14 хвилині, коли Бензема реалізував пенальті та вивів "вершкових" уперед. За дев'ять хвилин господарі зрівняли рахунок зусиллями Аспаса, який також відзначився з одинадцятиметрової позначки. Тим не менш, ще до перерви гості знову вийшли вперед зусиллями Модрича.

Потім на 56-й хвилині третій м'яч у ворота Сельти забив Вінісіус Жуніор, а остаточну крапку в матчі поставив Вальверде.

Також зазначимо, що на 87 хвилині Азар, який вийшов на заміну, не зміг реалізувати пенальті.

Сельта — Реал Мадрид 1:4

Голи: Аспас, 23 (пен) — Бензема, 14 (пен), Модрич, 41, Вінісіус Жуніор, 56, Вальверде, 66.

Сельта: Аугустін — Галан, Нуньес, Айду, Мальйо — Тапіа (Де Ла Торе, 86) — Родрігес (Вейга, 78), Белтран, Серві — Аспас, Пасієнсія (Карес Перес, 69).

Реал Мадрид: Куртуа — Менді, Алаба (Лукас Васкес, 77), Мілітао, Карвахаль (Рюдігер, 70) — Камавінга (Асенсіо, 83), Чуамені, Модрич (Себальйос, 77) — Вінісіус Жуніор (Азар, 83), Вальверде, Бензема.

Попередження: Тапіа, Мальйо — Карвахаль, Алаба.

На 87 хвилині Азар (Реал Мадрид) не реалізував пенальті (голкіпер).