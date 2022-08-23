Іспанія

Мадридці можуть втратити чергового гравця.

AS повідомляє, що вихованець Реалу Маріано Діас може незабаром піти з мадридського клубу.

Враховуючи те, що Карло Анчелотті практично не задіяв гравця у передсезонному турне, а також блискучої форми Каріма Бензема домініканець задумується про зміну оточення.

Маріано хотів би залишитися у Прімері та грати за один з місцевих клубів, але поки що ніхто з них не виходив на контакт із гравцем.

Діас повернувся у Реал з Ліону влітку 2018 року та після повернення забив 7 голів та віддав один асист.

Нещодавно Каземіро урочисто попрощався із Реалом.