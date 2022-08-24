Іспанія

Іспанський півзахисник може повернутись до Більбао.

Портал Football Espana повідомляє, що Андер Еррера може повернутися у Атлетік.

33-річний гравець має розірвати контракт із Парі Сен-Жермен та підписати контракт із "левами" до 2024 року.

Еррера не є основним гравцем ПСЖ, тож ради повернення до рідного клубу готовий навіть до зниження зарплати.

Ернесто Вальверде, котрий був останнім тренером Андера перед переїздом до Манчестер Юнайтед, також був би не проти отримати у своє розпорядження такого гравця.

Нещодавно баски відмовились продавати Іньїго Мартінеса у Барселону.