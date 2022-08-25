Іспанія

Данець хоче п'ять мільйонів євро за відхід.

Мартін Брайтвейт хоче отримати грошову компенсацію за розірвання контракту із Барселоною, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, нападник вимагає п'ять мільйонів євро – стільки б він заробив за два роки, якби залишився в клубі до закінчення терміну контракту.

У послугах 31-річного футболіста зацікавлена ​​Мальорка. Клуб чекає, коли гравець стане вільним агентом.

Данець перейшов до Барселони у лютому 2020 року. З того часу у складі каталонського клубу він провів 58 матчів та забив 10 голів.