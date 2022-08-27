Іспанія

"Матрацники" розглядають іспанця як заміну для Ренана Лоді.

Крайній захисник Тоттенгема Серхіо Регілон, на якого не розраховує головний тренер "шпор" Антоніо Конте, цього літа може повернутися до чемпіонату Іспанії.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, мадридський Атлетіко розпочав переговори зі "шпорами" щодо 25-річного іспанця.

"Матрацники" розглядають Регілона як заміну для Ренана Лоді, якого хоче орендувати Ноттінгем Форест.

Раніше повідомлялося, що Атлетіко Мадрид є лідером у трансферних перегонах за Регілоном.